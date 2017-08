Verona-Napoli, i tweet di Anna Trieste

Sapete cosa dobbiamo farcene dei pronostici? Tutti cuppetielli da utilizzare per calamari, triglie, aulive, percoche, alici



Jorginho che urla "cattiviiiiii" nello spogliatoio e Rog che lo guarda come a dire "uà più di questo che devo fare? Devo schiattare le ruote a qualcuno?"

Arcadio! Io ho fiducia in te. Proprio perché tieni questo nome siderale, magico, se ti chiamavi Osvaldo e allora ti davo ragione ma tu no!



Ma l'arbitro è Paolo Cannavaro?



Ricordiamo a Ghoulam che non deve tirare le punizioni però pure sti cross e mmerd non è che ci fanno tanto piacere, se può evitare grazie

E il primo appoggio di Insigne al portiere avversario è andato. Mo' Lorè MENA UNA SEGGIATA



Chitemmuortiches



Vabbè ma Insigne sarà sciuliato sopra a una delle carcioffole che con tutta evidenza vengono coltivate sul campo del Bentegodi



In 3 secondi Koulibaly ha fatto vedere tutto quello che un difensore normale può fare in 10 mesi: la stronzata dell'anno e il recupero dell'anno



Niente, ormai Insigne tiene un feeling particolare con i portieri avversari, ci regala certi palloni



MA PIEGACI LE MANI LOREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE'



C'è un evidente scambio di identità tra Britos e Ghoulam arbitro chiama la Var! O la polizia, i carabinieri, LA GENDARMERIA



Salve Houston! Buon campionato pure a voi, vi abbiamo mandato mommo' nu pallone firmato da Hamsik, non ci ringraziate, per noi è un DOVERE



A quanti minuti possiamo dire che ci manca Mertens senza far pigliare collera a Milik?



Cioè se addirittura Milik si innervosisce per le strunzat di Ghoulam voi capirete in che condizioni teniamo il fegato



Arbitro ho capito stare al centro del gioco ma se vuoi approfondire con Diawara scambiatevi i numeri di telefono e poi vedete



Ragazzi già il fatto che il pallone è andato fuori e non in braccio al portiere è buono secondo me #insigne #miglioramenti



GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOALLLLLLLLLLLLLLLLLLL



ASPETTATE QUESTO STA PARLANDO CON BONCOMPAGNI #arbitro #var #chiedolaiutodacasa



Niente ok l'uomo del var ha detto sì: G O A L



Quindi non ho capito l'arbitro ha usato l'aiuto da casa? Embè da Gerry Scotti si è sempre fatto qual è il problema



gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggoooooooooooooooooooooooooooooooooal



ARCADIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Va bene va bene per capire se potevamo dire che ci mancava Mertens dovevamo aspettare 38 minuti. E Milik ha detto "Vafancul tu e iss!"



Non a caso il gol di Milik si definisce tecnicamente "EHHHH MANCA MERTENS CE LO DICI A MAMMT!"



Comunque la giuoia di quando ha segnato Milik non la provavo da quando Maggio fece quel dribbling a Wolfsburg



Non me la prenderei con Zielinski è normale che quando lo vede il pallone SI IMPENNA



Cos'avrà detto Sarri ai suoi negli spogliatoi? Mah, sicuramente un qualche MAREMMA BUHAIOLA a Ghoulam nun se l'è astipat secondo me



Capisco che il Napoli sta abbassando la guardia quando inizio a ringraziare Dio per averci mandato Chiriches



REINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cosa ha parato Peppino? COSA HA PARATO



Dopo questa parata di Reina la pioggia e l'umidità in campo sono aumentate del 70%. Una coincidenza? Io non credo proprio #ormoni



Ricordiamo a Milik che fin quando l'arbitro non chiama la sostituzione lui deve continuare a giocare eh



ODDIOOOOOOOOOOOOOOOOOO



CHIUDETE TUTTO HA SEGNATO GHOULAM



Chiudete tutto tutto, inzerrate tutt cos



Ma non lo possiamo chiedere noi il Var? Io non sono sicura la voglio rivedere



Niente le cose sono andate in questo modo: scontro Mertens/portiere, pallone che vaga incustodito, Ghoulam che arriva e pensa "Non è una punizione, il portiere non ci sta, ORA O MAI PIU'"



Quattro anni per fare un gol. QUATTRO. Se sono quattro anni che non vi fate una chiantella stasera Ghoulam vi ha ridato una speranza



Se dentro al garage tenete un motorino che non parte da quattro anni stasera accendetelo che è la serata giusta #ghoulam #winteriscoming



Bravo Zielinski che si finta da solo ma siccome è furbo se ne avvede e reagisce prontamente #macosadiavolofa



Vabbè è normale che Ghoulam non ce la fa più, dopo il gol ha fatto pure il giro di campo con le genti che gli menavano i petali di rosa, pareva San Ciro in processione



Rigore e rosso per Hysaj



Ma che sfaccett Hysà!



E niente, Reina fa 'o purtiere no 'e miracoli! #gol #pazzini #rigore



Blackout Napoli



Vabbè un poco di stato confusionale ci sta, dai, dopo il gol di Ghoulam pure mia mamma ha messo 'o sale rint'o cafè



Reina sta conoscendo e nominando santi che non pensava nemmeno potessero esistere



Dice "ma voi napoletani siete volgari" . Vuless verè a vuie cu sta difesa!

Comunque il fallo su Mertens era da espulsione!



Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeah finitaaaaaaaaaa



Iniziare il campionato con una vittoria a Verona è un po' come iniziare una cenetta romantica con l'impepata 'e cozze: se questo è l'inizio chissà che viene dopo! #veronanapoli #1a3 #forzanapolisempre



