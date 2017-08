Verona-Napoli, i tifosi: «Nonostante i soliti errori siamo forti e competitivi»

di Oscar De Simone

Inizia con un 3 a 1 la stagione del Napoli contro il Verona. Un risultato netto che non lascia spazio a dubbi, gli azzurri sono in forma e capaci di grandi prestazioni.



"Abbiamo visto un buon Napoli" commentano i tifosi, "anche se commette sempre gli stessi errori in difesa. Il rigore concesso ai veronesi ne è la prova e su questo dovrà lavorare da subito mister .Una leggerezza insomma, quella commessa dagli azzurri ed in particolare da Hysaj, secondo i sostenitori azzurri che comunque non vedono particolari difficoltà per le prossime partite."La difesa regge bene tutto sommato, bisogna solo fare attenzione. Per il resto la formazione regge bene ed in Champions passeremo il turno. Poi però dovremmo proiettarci al campionato ed al raggiungimento della vetta della classifica".

