Vertice con il manager di Ronaldo per il nuovo contratto di Ghoulam

di ​Angelo Rossi

In agenda sono segnati un bel po’ di appuntamenti. E anche importanti. Il ds Giuntoli ha alcune priorità da rispettare per tenere il passo del mercato. Su tutte l’esterno di difesa e il portiere. Si valuterà per bene il caso Ghoulam, rappresentato dal potente Mendes, il procuratore di Cristiano Ronaldo: è con lui che il dirigente azzurro deve affrontare e concludere la questione relativa al futuro del mancino franco-algerino. Ghoulam ha un altro anno di contratto, andrà dunque in scadenza nel 2018, in pratica ha il coltello dalla parte del manico. Ecco perché sul prolungamento ha temporeggiato e tuttora temporeggia: non gli sarebbe dispiaciuta una nuova esperienza all’estero, magari in patria, nel, Psg che però nelle ultime settimane ha modificato la propria strategia di mercato. Sfumata questa chance, ha messo seriamente in preventivo di prolungare con il Napoli, che offre un contratto (con clausola) fino al 2021 con un ingaggio molto più lusinghiero rispetto a quello attuale. L’impressione è che l’accordo ci sarà.

Dal futuro di Ghoulam, dipenderà anche quello di Strinic che ha fatto sapere di non essere contento del minutaggio riservatogli da Sarri: chiede più spazio. Anche se il croato ha fatto un passo indietro dopo la chiacchierata a tu per tu con De Laurentiis durante la cena di fine stagione. Non è escluso che riveda la propria posizione, legata comunque a Ghoulam. L’obiettivo del Napoli è di tenere entrambi, visto che deve già preoccuparsi nel trovare a destra una valida alternativa a Hysaj: torna di moda Widmer dell’Udinese alla luce del forte interessamento dei friulani verso Pavoletti. L’Udinese è a caccia di un centravanti da consegnare a Delneri, piacciono Falcinelli e Babacar, oltre a Simeone e Inglese. Il prospetto ideale viene però considerato Pavoletti, per il quale l’unico problema sarebbe rappresentato dall’ingaggio troppo oneroso (due milioni). Da qui l’idea di Pozzo: il patron bianconero può arrivare alla punta attraverso l’ennesimo scambio con il Napoli, appunto Widmer in cambio del bomber, altrimenti destinato a fare ritorno al Genoa.



