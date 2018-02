Younes gela il Napoli sul futuro ma il club è sicuro dell'accordo

di Bruno Majorano

I dolori del giovane Younes. Potrebbe intitolarsi così la vicenda dell'attaccante tedesco dell'Ajax che il Napoli dice di aver già acquistato per giugno. Una vicenda che giorno dopo giorno si tinge di colori sempre diversi. Il giallo è legato al mistero - oggi ancora più fitto - della partenza notturna di Younes dopo la sua due giorni napoletana. Visite mediche a Villa Stuart, viaggio a Castel Volturno, presenza al San Paolo per Napoli-Bologna e poi la sparizione. Il giorno in cui avrebbe dovuto essere ufficializzato il suo acquisto da parte del club azzurro, la repentina retromarcia. Un'operazione che sembrava fatta si è rivelata un nulla di fatto. Una fuga dovuta a motivi personali, ha fatto sapere l'entourage del giocatore nelle ore successive alla partenza per la Germania. Poi la scelta di ritornare all'Ajax (nonostante l'accordo trovato con il Napoli sulla base di 4 milioni di euro), la panchina in campionato con la prima squadra, la presenza e il gol lunedì sera con la squadra giovanile.



E così sono arrivate anche le parole. «Non so se andrò a Napoli la prossima estate. Non escludo di poter firmare il rinnovo con l'Ajax». E non è tutto. «Adesso voglio consacrarmi come campione questo club». Dichiarazioni tutt'altro che distensive da parte del giocatore che invece in passato aveva fatto capire di volere Napoli e nient'altro. Prima di decollare per l'Italia per sostenere le visite mediche, infatti, il giovane Younes aveva declinato l'invito da parte dello Swansea. «Perché il Napoli è l'Ajax d'Italia ed è lì che voglio giocare». Insomma, sembrava un amore di quelli belli, di quelli destinati a durare nel tempo.



E invece no. Ai microfoni del De Telegraaff ha spiegato che «L'accordo con il Napoli non è andato avanti per motivi personali, sono successe diverse cose, ma non voglio parlarne». Certo, nelle ore successive alle sue parole il suo entoruage dalla Germania ha provato a far calmare le acque. «Forse queste dichiarazioni servo a mostrare che è tornato indietro per terminare la stagione con le giuste motivazioni e non semplicemente per arrivare fino a giugno».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO