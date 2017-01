di Gennaro Arpaia

Domenica sarà Napoli-Palermo e il presidente dei rosanero, Maurizio Zamparini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare il punto della situazione, tra cambi di allenatore e ricerca della salvezza:



«Il nostro obiettivo è ancora quello della salvezza. Io ci spero ancora, anche se sappiamo le difficoltà che incontreremo a Napoli. La salvezza è ancora possibile fino a quando la matematica non ci condannerà. Bisognerà cercare una inversione di tendenza attraverso il gioco e i risultati; spero che con Lopez si possa centrare l'obiettivo.

Fosse rimasto Ballardini, probabilmente avremmo qualche punto in più.

Gli azzurri stanno giocando bene, probabilmente se la giocheranno anche per lo scudetto e soprattutto in avanti sono una squadra fantastica, ma anche al San Paolo mostreremo tutta la nostra voglia di fare. Non è difficile fare calcio al Sud, il problema è che ci sono pochissimi soldi; il mercato di gennaio ne è la prova, ci sono solo scambi, prestiti e misure del genere.

De Laurentiis punta all'Oriente per gli introiti televisi, non per trovare soci in società; e il Napoli può permettersi di ricercare sponsor perché è una squadra leader, seguita nel mondo».

