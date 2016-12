A Radio Crc è intervenuto Giulio Marinelli, avvocato e rappresentante di Alessio Zerbin, il ragazzo classe 1999 che pare pronto a diventare un calciatore del Napoli all'apertura del prossimo mercato:



«Ancora nulla è stato ufficializzato perché si aspetta l'apertura del mercato. Ma è un'operazione che dà tanta soddisfazione a noi e al ragazzo, che ha giocato in D da Under e ha fatto vedere le sue qualità.

Da settembre ad oggi è stato avvicinato da tanti club importanti, Juventus e d Inter per primi, ma al momento della scelta non ha avuto dubbi; Giuntoli è stato il più convincente. Napoli è un sogno per lui; per ora, però, deve continuare a fare bene, finirà la stagione al Carpi e coltivare il suo talento».