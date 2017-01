Il Napoli va avanti in coppa Italia: eliminato lo Spezia (3-1): ora attende nei quarti la vincente di Fiorentina-Chievo. Azzurri quati subito con un gran gol di Zielinski, poi dopo aver fallito un paio di occasioni per il raddoppio vengono ripresi dal gol di Piccolo (tiro deviato da Albiol che beffa Rafael, il portiere brasiliano all'esordio stagionale al posto di Reina. Sarri (squalificato, in panchina c'è Calzona) cambia nove undicesimi rispetto alla Sampdoria, confermati solo Strinic e Insigne. Nel primo tempo si nota qualche problema, poi vene fuori la maggiore qualità del Napoli.Il 2-1 lo firma Giaccherini con un super gol sull'assist al bacio di Insigne, La gerza rete porta la firma di Gabbiadini, l'attaccante con la valigia che segna il terzo gol consecutivo. Nel finale al suo posto entra Pavoletti, una staffetta tra l'attaccanye che viene e quello che va: l'ex genoaano ha anche un'occasioe che non sfrutta al meglio. Buono l'esordio dal primo minuto di Rog Tra i migliori in campo Zielinski e non solo per il gol, in difesa si rivede da centrale Maksimovic in coppia con Albiol.Napoli (4-3-3): Rafael; Maggio, Albiol, Maksimovic, Strinic (30' st Hysaj); Rog, Diawara, Zielinski; Giaccherini, Gabbiadini (35' st Pavoletti), Insigne L. (15' st Callejon). In panchina: Sepe, Reina, Allan, Jorginho, Hamsik, Tonelli, Lasicki, Milanese. All.: Calzona (Sarri squalificato).Spezia (3-4-1-2): Chichizola; Valentini N., Terzi, Ceccaroni (20' st Pulzetti); De Col, Migliore, Deiola, Maggiore; Piccolo (20' st Granoche) ; Baez (28' st Mastinu), Piu. In panchina: Pagnini, Valentini A., Errasti, Crocchianti, Datkovic, Vignali, Barbato, Galli, Cisotti. All.: Di Carlo.Arbitro: Pairetto di Nichelino.Reti: 2' pt Zielinski; 33' pt Piccolo. 10' st Giaccherini, 12' st Gabbiadini.Note: Spettatori 15mila circa. Recupero: 0';