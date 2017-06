di Gennaro Arpaia

Nelle pieghe della grande stagione del Napoli di Maurizio Sarri c'è anche il suo nome, quello di Piotr Zielinski. Il polacco, apprezzato e stimato dall'allenatore azzurro, è protagonista della nazionale polacca in questi giorni e proprio ai media del suo paese ha rilasciato alcune parole sul primo anno di Napoli.



«È stata la mia prima stagione azzurra, ho collezionato buoni numeri in un grande club. Ne sono felice», il pensiero del centrocampista ex Empoli.

Ben 6 gol e 7 assist nel suo anno al San Paolo, ma per Zielinski molto importante è stato anche poter condividere lo spogliatoio con grandi campioni come Marek Hamsik. «È tra i migliori al mondo nel suo ruolo e mi ha insegnato tanto. A Napoli ci sono tanti campioni forti e con esperienza, per un giovane come me è solo un vantaggio».

