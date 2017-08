Zinchenko o Suarez si aspetta soltanto la partita di Nizza

di Bruno Majorano

Siamo lontani da Natale, ma quando si parla di mercato in questo periodo dalle parti di Napoli va di moda la poesia. Roba da ripetere ogni giorno. A memoria. Da mandare a mente senza correre rischi di pericolose dimenticanze. «Fino alla gara di ritorno dei preliminari di Champions la rosa non si tocca». Sarri lo ha fatto capire a Giuntoli, e il direttore sportivo del Napoli lo ha mandato a mente. Ecco perché al momento tutto tace sul mercato azzurro. Quanto meno per quel che riguarda le operazioni in entrata. L’obiettivo che resta in piedi è un esterno offensivo con Zinchenko del Manchester City in pole position, sopratutto per la formula dell’operazione (prestito con diritto di riscatto) e per la volontà del giocatore di arrivare a Napoli. Ma non è tutto. Il passaggio del turno e l’arrivo alla fase a gironi della prossima Champions League potrebbe aprire nuovi scenari di mercato per il Napoli. Nulla di trascendentale, sia chiaro, ma è possibile che De Laurentiis possa fare un piccolo regalo a Sarri. Quelli di Castillejo del Villareal o Denis Suarez del Barcellona sono i profili che piaccio maggiormente al Napoli e a Sarri, ma da qui a dire che possano essere obiettivi sensibili è forse prematuro.



Tanto più che l’infortunio dell’altro Suarez del Barcellona (Luis) impone al club catalano un attimo di tempo in più per riflettere sulle operazioni in uscita. E allora si passa inevitabilmente al capitolo cessioni in casa Napoli. Legato alla poesia recitata da Sarri e Giuntoli c’è la questione Giaccherini. L’esterno azzurro potrebbe essere uno dei possibili partenti, ma fino a quando non si arriva al 23 agosto (ovvero all’indomani di Nizza-Napoli), Giak non si muove. Chi invece non aspetta altro per lasciare l’azzurro è Duvan Zapata che però non ha ancora chiaro quale può essere il suo futuro. Sfumata l’ipotesi Torino, infatti, sul colombiano si è interessato la Sampdoria che è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Quagliarella per sostituire Schick (destinato all’Inter). Nessuna offerta ufficiale, ma è facilmente auspicabile - per il giocatore e per il club azzurro - che le parti trovino quanto prima una soluzione così da consentire al ragazzo di integrarsi il più velocemente possibile nella sua nuova squadra. Un’altra punta che può lasciare Napoli è Leonardo Pavoletti.





L’ex Genoa è oramai ai margini del progetto Sarri, ma non per questo ha perso estimatori. Dall’Italia e dall’estero sono arrivare alcune richieste. In questo momento la squadra più avanti nelle trattative con il giocatore è l’Alaves, club spagnolo che si è detto pronto a offrire un contratto importante all’attaccante. In Italia resta aperta l’ipotesi Benevento che però non ha ancora sferrato l’assalto decisivo. In uscita anche Tonelli (piace alla Sampdoria) e Strinic che dopo l’arrivo di Mario Rui ha la strada sbarrata sulla sinistra.

