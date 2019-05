di Diego Scarpitti

Un grande dello sport, vincente da giocatore (quattro scudetti e una Coppa dei Campioni con la Canottieri Napoli) e da allenatore (con il Posillipo nove scudetti, due Coppe delle Coppe, due Coppe Italia, due Coppe dei Campioni, una Supercoppa europea), che decise di dedicarsi ai giovanissimi, per trasmettere passione e valori. I suoi allievi, Fabio Postiglione e Fabio Violetti, conquistarono titoli e tricolori sotto la sua impareggiabile guida. Di qui l’idea di organizzare il 2° Trofeo Paolo De Crescenzo all'Aqavion di Brusciano sabato 1 e domenica 2 giugno, anniversario della scomparsa.



Un torneo under 11 con la partecipazione di 12 squadre, patrocinato dalla Federazione italiana nuoto. «Sta a noi mantenere vivo il ricordo del compianto Paolo De Crescenzo, che ha fatto la storia della pallanuoto italiana, così come i suoi principi e gli insegnamenti di vita e di sport, che non vanno dispersi ma attualizzati», spiega Francesco Postiglione, vicepresidente Fin, sempre attenta e vicina alla formazione e all’avviamento delle attività di base.



Promotori dell’iniziativa Bencivenga e Violetti nella struttura in provincia di Napoli, dove De Crescenzo si era dedicato alla crescita dei giovani pallanuotisti nei mesi precedenti alla malattia. «Era doveroso ricordare Paolo con un torneo nell’impianto dell’Aqavion, dove aveva svolto la sua ultima esperienza. Abbiamo coinvolto Cinzia, la sua compagna, e i figli Brunella e Francesco, che si sono mostrati favorevoli ed entusiasti a ripetere la nostra iniziativa. Dopo tanti anni ai vertici, Paolo si era interessato ai nostri settori giovanili a cui, da subito, si era particolarmente legato. Ci mancano moltissimo il suo sorriso, il suo carisma, la sua ironia e la sua signorilità», ammette Violetti, campione d’Italia e d’Europa con il Posillipo, argento alle Universiadi di Palma de Maiorca nel 1999.



«Divulgazione della pallanuoto e trasferimento di valori importanti: è il grande lascito di Paolo De Crescenzo e il nostro impegno va in tale direzione nel sociale. Pallanuoto scuola di vita, per una crescita sana e integrale degli adolescenti. Oltre ad essere stato il nostro allenatore nel Posillipo e in Nazionale, Paolo è stato, nell'anno della sua prematura scomparsa, il supervisore tecnico del settore pallanuoto di Aqavion», osserva Bencivenga. «Inevitabile, quindi, dedicare un fine settimana di sport ad un professionista indimenticato, che ci ha reso persone migliori, dal punto di vista sportivo e umano. Inoltre tutti i piccoli atleti dell’Aqavion sono rimasti molto affezionati a Paolo, un motivo in più che ci ha spinto ad iniziare questo percorso, che sta riscuotendo notevole successo».La manifestazione verrà presentata giovedì 30 maggio alle ore 11.30 nel Salone dei Trofei, presso la sede del Circolo Nautico Posillipo, una seconda casa per Paolo De Crescenzo, dove ha costruito i più grandi successi della sua luminosa carriera. Interverranno Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, il sindaco di Brusciano, Giuseppe Montanile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA