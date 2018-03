6 Nazioni: in campo il napoletano Alessandro Fusco contro Galles e Scozia

di Diego Scarpitti

Considera «il tempo la differenza tra un sogno e un obiettivo». Negli occhi di Alessandro Fusco lo sguardo di un gigante, con la smania devestante di accorciare le distanze. Terza convocazione del 2018 per il rugbista napoletano figlio e nipote d’arte con la Nazionale Italiana Under 20. Indosserà la maglia azzurra il giocatore dell’Amatori Napoli nella sfida di domani contro il Galles al Parc Eirias di Colwyn Bay alle ore 15 locali e il 16 marzo nel match contro la Scozia di scena a Bari. Riscattare la sconfitta con la Francia l’impegno dei ragazzi guidati da Fabio Roselli e Andrea Moretti. Ostico si preannuncia il quarto turno del NatWest 6 Nazioni. «Sono due partite, dove abbiamo bisogno di vincere e dimostrare quanto valiamo. Abbiamo apportato dei correttivi rispetto alla gara con i transalpini. Siamo pronti per i prossimi impegni» dichiara Fusco junior, desideroso di mettersi in luce con gli azzurrini in campo internazionale. Vetrina importante e opportunità mda sfruttare al meglio. «Una convocazione che non mi aspettavo molto sinceramente ma contentissimo di averla ricevuta. Rientravano alcuni infortunati e potevo essere lasciato a casa. Per questo motivo ho ancora più voglia di fare bene e dimostrare il mio talento» avverte il campione dal sicuro avvenire, che vuole abbattere limiti e avversari. Step by step.



