di Gianluca Agata

#lapioggianonciferma. Già dalla giornata di domenica 11 marzo sui profli dei giovani tiravolisti circolava freneticamente questo hashtag. E 300 tiratori hanno gareggiato con entusiasmo sotto la pioggia battente nel primo Gran Premio del Settore Giovanile all’impianto di Cieli Aperti di Cologno al Serio (Bergamo) Luminosità ridotta e freddo non hanno minimamente scalfito la determinazione dell’armata dei giovanissimi Under 20 del tiro a volo. E la Campania ha illuminato la giornata con le medaglie d'oro dei casertani Nino Cuomo di Cancello Arnone (Fossa olimpica junior maschile), Matteo D'Ambrosi di Villa Literno (Fossa olimpica giovani speranze) e del napoletano di Casoria Simone Spina (skeet allievi). Tra gli Juniores del Trap ha vinto Nino Cuomo che in finale ha saputo stagliarsi autorevolmente. Il duello conclusivo ha visto Nino Cuomo imporsi sul lombardo Lorenzo Ferrari per 46/50 a 39. La medaglia di bronzo è andata all'emiliano Edoardo Antonioli (30/40). Tra le oltre cinquanta Giovani Speranze in gara a Cieli Aperti ha vinto Matteo D’Ambrosi: con 67/75 il ragazzo campano ha preceduto l'emiliano Fabio Fiandri (66) e il lombardo Gabriel Ghisleri (65). Bella vittoria di Simone Spina tra gli Allievi: lo skeettista campano ha totalizzato 68/75 come Paolo Micheli e poi ha svettato per 2 a 1 sul toscano in shoot-off. Il laziale Federico Fravili ha artigliato il bronzo con 67. Le ragazze e i ragazzi del Settore Giovanile torneranno in pedana tra un mese al secondo Gran Premio in programma a Umbriaverde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA