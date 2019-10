A novembre i mondiali di Padel a Roma tutte le gare su Sky Sport

L’Italia si prepara ad ospitare l’XI edizione dei Campionati Europei di Padel, in programma dal 4 al 9 novembre al Bola Padel Club di Roma. All’evento parteciperà anche la Nazionale italiana. Dal 7 al 9 novembre, a partire dalle ore 15, Sky trasmetterà le giornate conclusive della manifestazione: giovedì e venerdì tre incontri al giorno, sabato la finale. Tutto in diretta su Sky Sport Arena (canale 204). News sulla manifestazione e aggiornamenti in tempo reale anche sul canale all news Sky Sport 24 e sul sito skysport.it Gli azzurri scelti dal ct Gustavo Spector per la squadra maschile saranno Michele Bruno (tricolore ai campionati assoluti di Riccione), Andres Britos, Enrico Burzi, Marcelo Capitani, Daniele Cattaneo, Simone Cremona, Emanuele Fanti e Dario German Tamame. La selezione femminile del ct Marcela Ferrari sarà guidata, invece, dalle campionesse italiane in carica, Chiara Pappacena e Giulia Sussarello. Accanto a loro anche Carlotta Casali, Alessia La Monaca, Carolina Orsi, Emily Stellato, Valentina Tommasi ed Erika Zanchetta. La telecronaca degli incontri su Sky Sport sarà di Alessandro Lupi con il commento tecnico dell’ex tennista Sandrine Testud.

