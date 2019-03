di Diego Scarpitti

Posillipo e Cesport insieme per l’Ab-Bracciata collettiva. A Casoria hanno nuotato insieme i due capitani Paride Saccoia e Fabrizio Buonocore, per vincere l'autismo, aderendo in modo convinto alla meritevole iniziativa. «Bella manifestazione, ci tenevo a partecipare. Oltre alla nuotata simbolica, abbiamo avuto la possibilità di trascorrere del tempo, di giocare insieme ai bambini autistici e stare con le loro famiglie. Dietro ogni bambino speciale c’è una famiglia che soffre: problemi di accettazione dalla società e non poche barriere da superare», spiega emozionato il leader rossoverde. «Ab-bracciata collettiva momento di integrazione importante, per lanciare un messaggio alle istituzioni, ad essere maggiormente presenti e sensibili in merito. Se fossi un imprenditore, non esiterei a sponsorizzare tale progetto», argomenta la calottina numero 12.



Per il quarto anno consecutivo, in occasione della giornata mondiale dell’autismo, è stata organizzata in tutt'Italia una maratona natatoria di 30 ore, dove ogni partecipante contribuisce nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono la terapia multisistemica in acqua (metodo Caputo-Ippolito). «Era importante dare il nostro supporto a questa bellissima manifestazione. Siamo vicini alla tma e a questi splendidi ragazzi. C’è bisogno di valorizzare questi progetti che aiutano ragazzi speciali: bisogna far sapere ad altre famiglie che non sono soli e che ci sono percorsi come la tma che aiutano i ragazzi e i loro genitori ad essere felici», afferma Buonocore. «Ognuno deve dare quel che può: è opportuno fare la propria parte. È il giusto modo, per creare un mondo migliore, che non ha paura della diversità», dichiara convinto il giocatore della Studio Senese Cesport.



I metri percorsi in vasca rappresentano simbolicamente il tentativo di avvicinarsi alle problematiche delle famiglie dei bambini con disturbo dello spettro autistico. Un modo per condividere con loro una piccola parte del percorso della loro vita, un tentativo di «ab-bracciare» le loro cause. Sono intervenuti Paolo Trapanese, presidente FIN Campania, il professore Alfredo Pagano (Azzurri d’Italia) e Francesco Corcione, team manager della Studio Senese Cesport. Agli amici Saccoia e Buonocore si è unito Mattia Aversa, preparatore atletico della sezione nuoto del Circolo Canottieri Aniene, che in carriera ha partecipato a tre edizioni delle Universiadi (Smirne 2005, Bangkok 2007, Belgrado 2009) e alle Olimpiadi di Pechino 2008. «Evento significativo in un impianto fondamentale per Napoli e la Campania, se non il più bello in assenza della Scandone. Anche nei prossimi anni sarà una struttura sulla quale puntare e portare avanti l’intero movimento. Atmosfera piacevole di felicità e amore per lo sport. Nel tempo si può sempre migliore». Con l’Ab-Bracciata collettiva.



