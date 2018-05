"Sport per tutti". È questo il nome del progetto di cui l'Acquachiara, società presieduta da Chiara e Franco Porzio, si fa promotore, raccogliendo consensi dall'intera Arcidiocesi di Napoli che ben volentieri si è affiancata aggiungendo all'iniziativa solidale quel significativo valore aggiunto.



La società sportiva napoletana sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1997, si è distinta per le numerose iniziative solidali e benefiche compiute sul territorio, contribuendo a creare una vera e propria rete sociale con soggetti, altrettanto attivi, quali chiese, scuole, associazioni di volontariato, associazioni benefiche ed ONLUS.



Anche in questa stagione sportiva l'Acquachiara ha visitato, e continuerà a visitare, molteplici istituti scolastici interagendo con un notevole numero di studenti che sono invitati a riflettere su importanti tematiche quali bullismo e cyber-bullismo.

E' grazie al confronto con questi studenti e ad un'attenta riflessione su quanto sport, chiesa e scuole possano essere di aiuto ai giovani che nasce il progetto "Sport per tutti".

Il progetto vuole permettere, anche a chi ha difficoltà economiche, di affacciarsi al mondo dello sport usufruendo, così, dei benefici che la pratica sportiva può apportare all'individuo sia sotto l'aspetto fisico che mentale.

L'Acquachiara aprirà le porte, in maniera gratuita, a 40 ragazzi provenienti da contesti sociali difficili, omaggiandoli di un abbonamento annuale presso il suo impianto sito al Frullone per un importo pari ad € 20.000.

Venti abbonamenti saranno omaggiati dalla società biancazzurra per un valore commerciale pari ad € 10.000 mentre il reperimento della restante parte di abbonamenti (venti) sarà affidata ad una raccolta di crowdfunding attraverso la piattaforma Meridonare.

I quaranta bambini saranno scelti dai parroci delle parrocchie di San Nicola (Chiaiano) e Ss Salvatore (Piscinola). Un ringraziamento particolare per la vicinanza all'iniziativa va all'intera Arcidiocesi di Napoli, alla cui guida è posta la misericordiosa mano del nostro amato Arcivescovo, Cardinale Crescenzio Sepe, e per il supporto ed il coordinamento al progetto un grazie a Padre Rosario Accardo, responsabile per lo sport della Curia di Napoli.





Il progetto "Sport per tutti" è già attivo.

