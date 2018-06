Acciaroli, campioni sul ring nel Dual match Italia-Irlanda

La grande boxe in scena al porto di Acciaroli, nel comune di Pollica, sabato 9 giugno con la manifestazione The Rush, dedicata alla box, ai valori dello sport e alla sana alimentazione. La manifestazione, che ha come Testimonial d’eccezione il campione olimpico di boxe Clemente Russo, offre la possibilità di assistere a un Dual match internazionale degno dei migliori palcoscenici, tra la nazionale di pugilato italiana e quella irlandese. La manifestazione, gratuita ed aperta al pubblico, è organizzata da Happy People Pubbliche Relazioni con il coordinamento di Mario di Bartolomeo, imprenditore cilentano, ex boxer e tra i soci fondatori dell’Associazione. L’evento del prossimo sabato ha il patrocinio del Comune di Pollica e si sviluppa in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana e il Team Moffa. Il gruppo di Happy People, insieme all’attuale presidente Daniele D’Amato, è attivo dal 2008 ed ha dato vita a diverse iniziative per stimolare la vita culturale e sportiva nel Cilento.

Gli organizzatori si pongono come obiettivo la promozione dello sport come principio di responsabilità, rispetto assoluto per il prossimo, superamento del sé, integrità della persona e sano agonismo, valori incarnati pienamente dal pugilato.



Lo spirito dello sport trova quindi casa nel Cilento, in una località da anni bandiera blu e terra natìa di numerosi ultracentenari, diventati un caso studio di un team internazionale di scienziati e ricercatori.



La scelta della location non è dunque casuale perché The Rush, al tema dello sport lega quello del modello alimentare della Dieta Mediterranea, Patrimonio Immateriale dell’Umanità, nel luogo che, insieme a tutta l’area Parco, la rappresenta. L’appuntamento del prossimo sabato è la prima tappa di un progetto che mette in relazione il pugilato, uno dei più antichi sport da combattimento, alla nutrizione.

