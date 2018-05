Addio sogni di gloria: Lollo Caffè eliminato dai playoff

di Diego Scarpitti

Sogno infranto. Lacrime comprensibili, orgoglio ferito. Came Dosson accede alla semifinale play off contro la Luparense. Finisce nei quarti l’avventura per il Lollo Caffè Napoli (nella foto di Diego Di Donato). In Veneto capitan Massimo De Luca e compagni cedono il passo alla formazione di Sylvio Rocha. Sono visibilmente provati gli azzurri dopo la sconfitta per 2-1. Prevalgono rimpianti e rammarico per non essere riusciti a firmare l’impresa tanto desiderata. La dea bendata volge le spalle ai ragazzi di mister Polido. Poco importa se la si chiami sfortuna o la si consideri incapacità di concretizzare le innumerevoli occasioni create. Resta, come premio di consolazione, la consapevolezza di aver condotto una stagione esaltante e un gioco intenso. La combattività dimostrata a più riprese sul parquet e lo spirito di gruppo non leniscono però l’evidente amarezza. Delusione cocente. Bisognerà attendere necessariamente un’altra chance per il riscatto. Si tratta in pratica di un arrivederci al prossimo anno per un club che si è compattato nel corso dell’anno, supportato della dirigenza e sostenuto dal calore dei tifosi, che gradualmente hanno iniziato ad assaporare ed amare questo straordinario sport. Immensa quindi la voglia di ripartire in fretta, di lavorare, di provare emozioni indicibili. Dopo il doppio 3-3, la cosiddetta “bella” diviene una partita secca, da dentro o fuori. Sfrutta il fattore casalingo la Came e si porta nel primo tempo sul 2-0. Si complicano terribilmente i piani del Napoli, che ricorre al portiere di movimento, senza l’esito sperato. Lolo Suazo prova a bucare in tutti i modi la porta di Morassi, ma non è serata. Solo un autogol dei trevigiani riapre la partita. A 5 minuti dal fischio finale non accade il miracolo. Impietoso il verdetto e sogni di gloria tristemente rinviati per il futsal napoletano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA