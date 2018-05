A contendersi la Tennis Vomero Cup - Trofeo Banca Euromobiliare saranno due tennisti italiani. A conquistare l’accesso alla finale, in programma domani alle 11 (ingresso gratuito), il piemontese Pietro Rondoni, tesserato Parioli seguito e allenato da Gianluca Naso, che ha battuto in due set il bulgaro Aleksandar Lazov con il risultato di 7-5 6-3. «Questo è il mio miglior risultato in stagione. Non è la prima volta a Napoli, ho giocato il challenger in passato, ma lo è alla Tennis Vomero Cup. Molto bello giocare qui, il pubblico è accogliente e si è fatto sentire».



Ad attendere Rondoni in finale ci sarà il napoletano Raul Brancaccio, tesserato al New Torre delle Greco ma che si allena da anni all’Accademia dell’ex top five del mondo David Ferrer. Il tennista originario di Torre del Greco ha battuto in due set l’altro italiano Corrado Summaria con il risultato di 6-3 6-3.



«È il mio miglior risultato in carriera. Vengo da un periodo di buone prestazioni. Sono felice di giocare una finale a Napoli, qui c’è grande affetto nei miei confronti».



Nella finale di doppio maschile, vittoria di Patricio Heras, alfiere della squadra di serie A2 del TC Vomero, e Franco Agamenone contro Franco Capalbo e Ulises Blanch con il risultato di 6-3 6-4.



Nella giornata conclusiva della Tennis Vomero Cup, in programma anche la finale del Torneo Under 10 Trofeo D'Orta in programma alle 10. I baby scelti fra i giovanissimi più promettenti della Campania scenderanno in campo al Tennis Club Vomero per aggiudicarsi il Torneo Raduno Trofeo D'Orta; prima di assistere alla fine dei professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA