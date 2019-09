Agnano Derby, sfila Varenne: ingresso gratis con Pizza Village

di Emanuela Sorrentino

Dal Napoli Pizza Village all'Ippodromo di Agnano per una pomeriggio-sera tra musica, gara e beneficenza in cui Varenne aprirà la sfilata dei cavalli in finalissima.



Grazie all'accordo siglato tra il gruppo Oramata e Ippodromi Partenopei, per ogni Ticket Menu acquistato alle casse del Napoli Pizza Village (lungomare Caracciolo dal 13 al 22 settembre) si riceve un Coupon Omaggio per un ingresso gratuito al 92° Derby Italiano del Trotto memorial Luciano De Crescenzo, in programma domenica 22 settembre dalle ore 18 all'Ippodromo di Agnano di Napoli (fino ad esaurimento della disponibilità dei posti).



A chiusura della kermesse gastronomica e dopo la partita Lecce-Napoli, il via al ricco programma di eventi della Derby Night Concert & HippoShow, organizzati in occasione della corsa più ricca e prestigiosa riservata ai giovani cavalli del trotto italiano (gruppo 1, euro 847mila, metri 2100), in serale nell'impianto sportivo di via Raffaele Ruggiero.



Super ospite musicale Andrea Sannino. Spettacoli equestri in pista con la storica Giostra dei Sedili di Napoli con cavalieri in costume d'epoca. Torna il Capitano del trotto, Varenne, che aprirà la sfilata dei 14 cavalli partecipanti alla finalissima del Derby edizione 2019. E ancora, animazione e food nel parco, oltre alla finalità benefica collegata all'evento ippico che raccoglierà fondi in favore di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.



Iniziative speciali in memoria di Luciano De Crescenzo, a cui è dedicato il 92° Derby Italiano del Trotto, celebreranno il ricordo del regista e scrittore napoletano che tanto era legato al mondo dei cavalli e all'Ippodromo di Agnano.



La manifestazione ha il patrocino di: Mipaaf Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Campania, Ept, Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli, Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli. info www.ippodromoagnano.it.



