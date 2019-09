Agnano accende i riflettori per la domenica del Derby

Una domenica di grandi corse all'ippodromo di Agnano dove si disputa il Derby del trotto (la massima prova per i tre anni italiani) e altri Gran premi, alcuni sempre per i tre anni (consolazione, sfollamento del Derby e le Oaks riservate alle femmine) e il Turilli per i cavalli anziani. La prima corsa è alle 18 alla luce naturale, poi si accenderanno i riflettori con il Derby in chiusura ufficialmente programmato per le 22. Il Derby è dedicato alla memoria di Luciano De Crescenzo che fu un anche cavallaro. La figlia Paola donerà al proprietario del vincitore un artistico trofeo in ferro che riproduce il disegno del campione di trotto Birbone fatto dal regista-scrittore per lo speciale Lotteria 2000 pubblicato da Il Mattino.



Oltre a designare un vero campione, Il Derby porta parecchi soldi nelle casse dei proprietari distribuendo 857mila euro di montepremi. In pista saranno in tredici e il pronostico tecnico è in bilico tra Axl Rose e Aramis Bi (foto). Il ticket d'ingresso è di 5 euro, l'incasso è a favore della ricerca sul cancro. I cancelli dell'ippodromo apriranno alle 17, previste numerosi spettacoli d'intrattenimento tra le quali sfilate equestri e le esibizioni di Andrea Sannino e Giuseppe Gambi.

