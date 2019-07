di Gaetano Borrelli

Sabato sera di grande galoppo ad Agnano. In programma una serie di Gran premi tra cui spicca l'80esima edizione del Città di Napoli, la corsa che inaugurò l'ippodromo flegreo nell'estate del 1935. Agnano fu costruito sul fondo prosciugato di un lago come impianto di galoppo, poi successivamente adattato anche al trotto. Il Città di Napoli nacque come corsa per i fondisti (la prima edizione fu vinta da Bernina con i colori della Dormello Olgiata e non fu disputato per quattro anni durante la guerra). Nel corso del tempo la distanza diminuinì di poco fino a quando negli anno '90 il manager Giovanni Branchini, per salvaguardarne lo status internazionale, non decise di farlo disputare sui mille metri della pista dritta. Una corsa spettacolare che dura meno di un minuto, durante il quale non c'è respiro per cavalli e fantini. Nell'80esima edizione corrono in otto e il pronostico sembra in bilico tra Penalty, specialista della pista di Napoli, The Conqueror eTrust You.



Oltre al Città di Napoli, si disputano anche i classici premi Mergellina e Soragna e una prova internazionale con in sella gentlemen di Francia, Spagna, Italia e Stati Uniti. A fine serata, tra le 22.30 e le 23, di scena Derby e Gran premio d'Italia per gli anglo-arabi, cavalli più piccoli e meno veloci ma più resistenti dei purosangue inglesi che corrono nelle gare di galoppo. Gli anglo-arabi, oltre che nelle corse loro riservate. sono impiegati in altre specialità equestri come anche nel salto ostacoli. Le corse degli anglo-arabi sono popolarissime nel Medio Oriente (sponsorizzate fortemente dagli sceicchi) e in Italia hanno grande spazio soprattutto in Sardegna.

Le corse iniziano alle 19, l'ingresso è gratuito e sono previsti numerosi spettacoli d'intrattenimento.

