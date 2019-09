Agnano, via ai lavori alla pista per il derby del 22 settembre

Fervono i preparativi ad Agnano per il lungo weekend che va dal 20 al 22 settembre e che culminerà con la finalissima del 92esimo Derby del trotto per i tre anni italiani (847mila euro in palio), la prova più importante nella carriera di un giovane cavallo. Oggi all'ippodromo sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria della pista che è il vero fiore all'occhiello dell'impianto napoletano. La griglia di partenza del Derby del trotto è stata stabilita dalle batterie disputate sabato a Tor di Valle. In campo in quattordici, i vincitori delle batterie Axl Rose, Aramis Bar e Alex Mede Sm partiranno con i migliori migliori. Domenica 22 si disputerà anche la finale delle Oaks, riservate alle femmine sempre di tre anni; venerdì 20 saranno di scena i gentlemen, sabato i puledri di 2 anni nel Criterium Partenopeo e gli anziani nella Coppa d'Autunno. Venerdì e sabato l'inizio delle corse è previsto per le 15, domenica per le 18.

