di Gianluca Agata

Marco Gradoni, campione del mondo 2017 nella Classe Optimist di vela, è al comando del Trofeo Campobasso, la regata velica organizzata dal Circolo Savoia che quest’anno celebra la venticinquesima edizione. Gradoni, 13 anni, romano e tesserato per il Tognazzi Marine Village, è stato il più bravo nella prima giornata nonostante condizioni meteo imprevedibili. L’uscita dei 220 Optimist dal porticciolo di Santa Lucia è stata ritardata di qualche decina di minuti per mancanza di brezza, poi un bel vento di scirocco che ha toccato anche i 10 nodi ha permesso al Comitato di regata di far disputare 3 prove. Gradoni, che regata per la squadra nazionale Optimist italiana, ha dominato tutte le regate, chiudendo con 3 primi posti di giornata. Alle sue spalle brillano Davide Nuccorini (Cdv Roma) e Pietropaolo Orofino, che difende i colori del Circolo Savoia. Le prime tra le ragazze sono Sophie Fontanesi (Lni Grado) e Carolina Raganati (Circolo Italia). Nella categoria Cadetti, Federico Sparagna del Circolo Nautico Caposele precede il greco Adamantios Petrianos (Club Alkyon) e il compagno di club Lorenzo Macari.



Domenico Guidotti, presidente del Comitato di regata, traccia il bilancio dei Day 1, aperto in mattinata dalla cerimonia formale dell’alzabandiera con i vertici della Marina Militare: “La giornata è stata splendida contro ogni aspettativa, ci aspettavamo vento debolissimo e invece non è andata così. Sono rimasto positivamente colpito dell’organizzazione in mare messa in campo dal Circolo Savoia, assolutamente perfetta”. Norberto Foletti, presidente Aico (Associazione Italiana Classe Optimist), evidenzia: “Il Trofeo Campobasso è una classica del nostro calendario, per noi è importante che questa manifestazione trovi continuità in termini di quantità e qualità dei partecipanti”.



Domani, 5 gennaio, le regate inizieranno alle ore 10.30. E’ previsto l’arrivo al Circolo Savoia del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, accompagnato dal numero uno della V Zona Fiv, Francesco Lo Schiavo. Alle ore 20 è in programma una serata evento in occasione vigilia dell’Epifania, nel corso del quale verranno sorteggiati un Overboard omaggiato dalla Unilever ed una vela One Sails. Verranno inoltre distribuite ai partecipanti le calze della Befana offerte da Gay Odin.



La regata è organizzata con la collaborazione dell’Associazione Italiana Classe Optimist e della V Zona FIV, e il supporto dello Sport Velico Marina Militare. La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio di Comune di Napoli, Coni Campania e Amova.

