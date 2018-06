Settimana intensa al Circolo Nautico Posillipo, dove lo sport del passato e del futuro è stato il grande protagonista. Lunedì scorso, infatti, si è conclusa l’annata agonistica della sezione scherma con una manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 60 atleti della sezione. La manifestazione, organizzata dal Maestro Aldo Cuomo, è stata presentata dal consocio Enrico Deuringer. All’apertura i saluti del Presidente del sodalizio rossoverde Vincenzo Semeraro e del vicepresidente sportivo Vincenzo Triunfo. La manifestazione è entrata nel vivo con la presentazione del saggio ginnico di tutti i gli atleti guidati dal professor Elio Malena. In seguito gli assalti finali di spada e sciabola che concludevano le varie gare interne di sezione dell’anno agonistico. In chiusura la gara a staffetta nelle due specialità della spada e sciabola. Hanno collaborato all’organizzazione Irene di Transo, Francesca Cuomo, Lorenzo Agrelli, Raffaello Caserta, Luca Guerrasio, Nicola De Matteo e Ettore Saetta. Infine le premiazioni, sono state effettuate dal presidente Semeraro, dal vicepresidente Triunfo e dal neo consigliere alla scherma Roberto Vitagliano. Il maestro Cuomo ha ringraziato il personale del Circolo, Luca Buono, Gennaro Moxedano, Enrico Casella e Ciro Cacace, per la costruttiva e preziosa collaborazione che ha contribuito fattivamente alla riuscita della manifestazione. Ieri, invece, la scena è stata tutta per i soci, con amici e parenti, del glorioso Posillipo, che dopo aver applaudito l’ingresso di più di 30 nuovi soci, di cui più della metà donne, hanno assistito all'acclamazione di 33 benemeriti, che si sono particolarmente distinti nelle varie discipline del Circolo, dalla vela al canottaggio, dalla scherma alla canoa polo, tra cui grandi campioni, come gli olimpionici Diego Occhiuzzi, Raffaele Caserta, Raffaele Leonardo e Gioia Marzocca che hanno ricevuto dalle mani del Presidente Semeraro il riconoscimento conferito dall’Assemblea dei soci dell’ASD Circolo Nautico Posillipo, allo scopo di premiare gli atleti che hanno dato lustro allo Sport Posillipino. Benemerenze che mancavano da troppo tempo al Circolo Posillipo e che sono state riconosciute con immensa gioia dell’attuale dirigenza. La serata, è stata, infine, ricca di momenti di intrattenimento, di ricordi, di grandi nomi e di grandi campioni che hanno inorgoglito il sodalizio portando in alto i colori rossoverdi.

