di Diego Scarpitti

Sul piano vasca le preghiere del tecnico gialloblù Fabrizio Rossi sono servite ed esaudite. Alla vigilia della prima gara di ritorno la Studio Senese Cesport confidava nella forza del collettivo, per iniziare nel migliore dei modi la seconda parte della stagione. Assesta un colpo convincente il team vomerese, che alla Scandone batte 13-8 il fanalino di coda Roma 2007 Arvalia. In classifica, nella terra di mezzo del girone Sud, Gigi Di Costanzo e compagni toccano quota 16 punti, a pari merito con l’altra formazione capitolina, la Roma Vis Nova, inanellando la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche. Se concedono ai giallorossi il primo periodo (1-2), i napoletani conducono le operazioni in modo netto per 24 minuti, con parziali significativi (5-3, 3-0, 4-3). Dopo l’intervallo lungo Ciro Ruocco, Matteo Rigo e Antonio Vitullo, primo gol d’autore in serie A2 per l’attaccante classe 1998, fanno respirare il roster del presidente Giuseppe Esposito, seduto in panchina a seguire, come di consueto, il match. Tramortiscono la Roma le triplette del serbo Srdjan Miskovic (stupenda la sua beduina nel quarto periodo) e del solito Alessandro Femiano (nelle foto di Manuel Schembri). Minutaggio concesso a Fabrizio Incoglia, che rileva Pasquale Turiello tra i pali. Buona nel complesso la prova dei romani con il poker di Sacco e la tripletta di Fiorillo: i ragazzi di Cristiano Ciocchetti meriterebbero sorte migliore e una diversa posizione in griglia. Sorride anche Dario Esposito alla sua prima marcatura nella nuova categoria. Sabato 17 marzo trasferta a Catania contro i Muri Antichi.



