Tutti in campo al Green Park di Posillipo per la prima edizione del torneo Pro Am di tennis dedicato alla Fondazione Govoni impegnata nel contrasto alle comunicopatie e alla raccolta fondi per il progetto Campus “The Bridge”, il Villaggio del Dopo di Noi, che sta cercando casa in Italia e firmato dall’architetto Jerry Caputo. Sui campi da tennis in terra rossa del club posillipino, con il coordinamento dello staff tecnico del club e di Makers, che ha ideato la Pro Am e organizzato la piacevole giornata di sport e solidarietà, si sono sfidati campioni del passato ed ex giocatori, insieme ad amatori del mondo del giornalismo, dello sport, della medicina e dell’economia napoletana. Ha vinto la squadra del due volte campione italiano e azzurro di Coppa Davis, Massimo Cierro, capitano del Team Haesculapius Farmaceutici, mentre il trofeo a punti individuale è andato a Marco Del Gaiso. Tanti gli ex tennisti presenti da Marco Monaco, a Vincenzo Garbato, ad Alberto Sbrescia, Costantino Consiglio, Marcello Milone, Michele Raccuglia, Carlo Alagna, Mario Sorrentino.

