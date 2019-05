di Diego Scarpitti

«Ancora una volta i valori della Cesport emergono esclusivamente dall’acqua e non dietro scrivanie. Abbiamo incontrato due squadre negli ultimi due turni in piena lotta playoff, conquistando sei punti, a differenza degli altri che hanno affrontato, invece, i restanti impegni contro formazioni già appagate dai risultati di classifica già acquisiti». Trae le sue personali conclusioni, al termine della stagione regolare, il presidente della Studio Senese Cesport, Giuseppe Esposito. Finisce la regular season per capitan Fabrizio Buonocore e compagni (nelle foto di Manuel Schembri) al decimo posto in classifica, con 20 punti, 6 vittorie, 14 sconfitte rimediate, 2 pareggi, 204 gol incassati e 174 segnati, alle spalle dell’Arechi (21), precedendo Muri Antichi (14) e il fanalino di coda Crotone (11).



Non basta il successo esterno nella 22esima giornata contro il Latina del napoletano Gianluca Cappuccio, per scongiurare i playout. Ad Anzio i gialloblu passano 11-10 (parziali di 2-2, 3-1, 2-1, 2-6): cinquina dello scatenato Daniele Cerchiera e doppietta di Pier Paolo Parrella, triplette firmate da Anton Goreta e Federico Lapenna. Destini diversi per i partenopei e i pontini: i primi chiamati ad affrontare il Brescia Waterpolo, penultimo nel girone Nord con 15 lunghezze, a Casoria l’8 giugno; i nerazzurri, al terzo posto in graduatoria, in coabitazione con il Pescara (41), pronti alle sfide playoff.

