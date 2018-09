di Diego Scarpitti

I successi sportivi di Davide Tizzano colpirono Sergio Marchionne, a tal punto da ricevere in dono dall’amministratore delegato una Fiat 500 rossa. E nel video suggestivo di lancio per implementare la campagna di vendita dell’automobile, prodotto del genio italiano, venne inserita la foto di Tizzano e Agostino Abbagnale con le braccia al cielo, stremati ma felici per l’impresa a cinque cerchi realizzata ad Atlanta ’96. Particolare di non trascurabile valore se si considera gli altri autorevoli protagonisti presenti nello spot: Papa Giovanni Paolo II, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, i giudici Falcone e Borsellino, Totò e Fellini.



Il «gigante del remo» ha voluto festeggiare lo speciale anniversario: 30 anni esatti di vittorie da Seoul 1988. Molto più di un semplice amarcord al Grand Hotel Parker's, albergo a cinque stelle lusso di proprietà della famiglia Avallone al Corso Vittorio Emanuele, per celebrare l’indimenticabile trionfo olimpico e non solo.



Tizzano uno dei pochi campioni in grado di bissare l’oro alle Olimpiadi in due diverse specialità del canottaggio: nel 4 di coppia e nel doppio.Ricordato il curioso episodio avvenuto in Corea. I compagni dell’armo italico, Agostino Abbagnale, Piero Poli e Gianluca Farina, gettarono in acqua il canottiere napoletano durante la premiazione. Tizzano perse la medaglia d’oro, ritrovata fortunatamente dopo lunghe immersioni da parte di un sub coreano, tuffatosi ripetutamente nel limaccioso fiume Han. Il sedici volte campione d’Italia (in sette diverse specialità) replicherà poi l’alloro olimpico a distanza di 8 anni, sul bacino di Lake Lanier, sempre insieme all'inseparabile Agostino Abbagnale. Lo sforzo immenso, che vide i due atleti condurre dall’inizio alla fine, rese necessario l’intervento dei medici per Davide Tizzano. Quel ragazzino, al quale i sanitari nella prima adolescenza consigliarono la pratica del nuoto, preferì invece «stare sopra l’acqua», iscrivendosi alla Canottieri Napoli. A condividere la gioiosa serata Giulia e Antonio Catalano (Mina Sport), Loredana e Sandro Cuomo, commissario tecnico della Nazionale italiana di spada e oro a squadre ad Atlanta ’96, Antonio Sergio (Gran Caffè Gambrinus), Antonio Castaldo (Brokercast), Daniela e Leonardo Massa (MSC Crociere), Paola e Mariano Barbi, il maestro Giuseppe Marmo (Kodokan Sport Napoli). 25 anni di matrimonio con Roberta Reisino, presidente dell’associazione Reali Canottieri Reggia di Caserta, trentennale di Seoul e mezzo secolo di vita compiuto: 2018 davvero da incorniciare per Davide Tizzano.

