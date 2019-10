di Diego Scarpitti

«La mia fortuna più grande è quella di essere nato a Napoli, che considero la città più bella del mondo. Napoli e Bagnoli le conosco bene, sono mie e ne parlo da sempre anche nelle canzoni». Sa di giocare in casa Edoardo Bennato, ospite d’eccezione al Villaggio del Rugby.



La sua una visita inaspettata nell’ex base Nato, che ha inorgoglito il presidente dell’Amatori, Diego D’Orazio, e suo padre Raffaele, due volte campione d’Italia (1964-1966). Ad una settimana esatta dalla seconda edizione dell’Oktoberfest in chiave ovale e del Rugby open day (12 ottobre), rivolto alle scuole del circondario e alle famiglie, il cantante di viale Campi Flegrei 55, laureato in architettura con una tesi incentrata sulla «Ristrutturazione della zona dei Campi Flegrei con particolare riferimento alle reti di trasporto urbano collettivo», è rimasto letteralmente incantato dal campo di gara delle Universiadi 2019, teatro di battaglia per capitan Alessandro Quarto e compagni, pronti al debutto in serie A domenica 20 ottobre. E non è mancato l’invito da parte di Bennato (nelle foto di Stefania de Rosa) a praticare sport. Insomma «Pronti a salpare».

