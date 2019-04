Amatori Napoli Rugby - Partenope: il derby che vale la serie A

di Diego Scarpitti

Appuntamento con la Storia. Domenica 28 aprile (ore 15.30) la 20esima giornata del campionato di serie B nell’ex area Nato di Bagnoli. Imperdibile sfida tra l’Amatori Napoli Rugby e la Partenope, la capolista contro l’ottava in classifica, con il doppio dei punti (86 per i verdeblu, 43 per i biancoblu). La stracittadina, già affascinante di suo, si connoterà di un particolare di assoluto rilievo. Il match tanto atteso consegnerà l’ambito risultato a capitan Alessandro Quarto e soci: il salto di categoria. Indiscusso protagonista del girone 4, ascesa inarrestabile dell’Amatori, che intende tagliare il traguardo con due giornate d’anticipo.



Cavalcata trionfale dei ragazzi allenati da Lorenzo Fusco: 18 vittorie riportate, +13 lunghezze di vantaggio sulla diretta inseguitrice Arvalia Villa Pamphili, battuta 35-15 al Villaggio del Rugby, e poi gli ultimi ostacoli superati in scioltezza. Archiviata l’insidiosa trasferta 32-14 contro Paganica, il 33-10 rifilato alla Roma Olimpic 1930, il derby campano stradominato con l’Arechi (81-0).< «Spero sia una festa. Andiamo in campo per vincere, come sempre. Pensiamo esclusivamente al nostro campionato». Si avvicina il materializzarsi dell’obiettivo stagionale. «Se vinciamo, per forza, devo aprire il cassetto dei sogni. Ci approssimiamo a spalancare lo scrigno», dichiara fiducioso Lorenzo Fusco, padre dell’enfant prodige Alessandro, pedina inamovibile dell’Italrugby under 18, titolare nel Sei Nazioni. Nella Twickenham all’ombra del Vesuvio con vista Capri una coincidenza singolare, casualità non irrilevante, in una cornice unica calata in un contesto originale. Quasi una trama di un film tratteggiata dal produttore della Grande Bellezza e fondatore della Indigo Film, Nicola Giuliano, compagno di squadra di Fusco, artefice della promozione in A con la maglia della Partenope, insieme a Salvo D’Orazio, Gabriele e Mario Gargano, Alfredo Giordano, Eugenio Mele e Franco Manna: era il 7 maggio 1989. Felice coincidenza e molto più: 20 anni di attività dell’Amatori Napoli Rugby, a 30 anni da quell’indimenticabile anniversario, nell’anno (Domini 2019) delle Universiadi (nelle foto di Manuel Schembri).«Siamo pronti ad iniziare il nuovo corso», ammette Fusco, tecnico di comprovata esperienza, guida (ed educatore) di una squadra composta interamente da napoletani con un unico straniero in rosa, l’argentino Franco Salice, e giocatori a «chilometro zero», prodotto del vivaio e frutto del patto territoriale siglato con Afragola. Team made in Naples, con sommo orgoglio. Proiettato verso un futuro radioso, il direttore sportivo dell’Amatori, Gabriele Gargano, «emozionato», esterna le sue considerazioni. «Siamo pronti per la (prima e) storica promozione contro la Partenope, dove tutto è nato e partito: un epilogo inimmaginabile contro la nostra squadra». Avverrà un «passaggio di testimone. In pochi anni abbiamo realizzato un grande balzo in avanti: dalla C alla A. Compiuto uno step importante, a dimostrazione del lavoro proficuo messo in atto, contrassegnato da una nuova mentalità. Il nostro un movimento in espansione con le due formazioni dell’under 18 e under 16 in Elite. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare oltremodo».Diego D’Orazio, presidente dell’ANR, esprime le sue valutazioni. «Sarà una festa per il rugby e la città di Napoli. Mancano due punti per completare l’opera. Intreccio singolare, opera del destino. Avversaria proprio la Partenope, la nostra culla. Giornata attesa, frutto di 20 anni di attività, inclusione e crescita. Si prospetta un momento memorabile da incorniciare».Arbitra Vincenzo Schipani di Benevento. Ingresso gratuito per consentire la più ampia partecipazione.

