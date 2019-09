di Diego Scarpitti

Promuovere e divulgare la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza, all’insegna di valori fondamentali, quali la solidarietà ed il senso civico. Ci saranno anche i giocatori dell’Amatori Napoli Rugby domani mattina in piazza del Gesù, a partire dalle ore 12, per sostenere e condividere le nobili finalità de «La Mille e 118 Miglia del Soccorso». Capitan Alessandro Quarto e compagni hanno accettato di buon grado il ruolo di testimonial della manifestazione on the road, giunta alla terza edizione, che coinvolge il territorio nazionale. Nata da un’idea del dottore Cristian Manuel Perez, medico anestesista e rianimatore bolognese, nonché Direttore Sanitario de La Sorgente Onlus e fondatore di C.M.P. Global Medical Division, AIMI, Global AID Italia e Perù, in collaborazione con Anas e Regione Emilia Romagna, una delegazione verdeblù sarà presente durante la tappa napoletana del tour.



Non a caso coinvolti gli atleti dell’Amatori: educazione base del rugby. Nessuno, tranne il capitano, può parlare e nemmeno contestare l’arbitro. Se accade, l’intera squadra subisce una penalizzazione. Un modo per educare non solo in campo, ma anche nella vita. «Si sensibilizzano le persone sull’importanza del primo soccorso e la capacità d’intervento subito dopo un incidente. Noi siamo in prima linea da sempre con i nostri dirigenti, che hanno svolto il corso sull’utilizzo del defibrillatore e abbiamo aderito in modo convinto all’iniziativa», spiega soddisfatto Lorenzo Fusco, tecnico dell’Amatori. «Siamo stati scelti, perché incarniamo quei valori propri del rugby italiano. Noi dell’Amatori rappresentiamo l’unica realtà in cui le famiglie si sentono a casa, consapevoli di far crescere in modo sano, in sicurezza e tranquillità i loro figli, a prescindere dai risultati che sono entusiasmanti. Partecipiamo con orgoglio a La Mille e 118 Miglia del Soccorso».



Sono previste postazioni di dimostrazione e di apprendimento, anche pratico, per acquisire familiarità con concetti come la prevenzione degli incidenti o la capacità di valutare situazioni di emergenza. Chiara l’intenzione di formare la popolazione, a partire dai bambini e dai ragazzi, fino ad arrivare agli adulti. Temi sempre attuali il primo soccorso e la sicurezza stradale, che interessano ogni fascia d’età e che riguardano tutti i cittadini, siano essi pedoni, automobilisti o ciclisti. Diffondere la consapevolezza dei rischi e adoperare al meglio le misure di sicurezza è fondamentale per diminuire il tasso di mortalità causato da incidenti stradali.



Da qui iniziative ad hoc, come il percorso ebbrezza, nel quale chi partecipa vive la sensazione di un guidatore in stato di ebbrezza. Prioritaria, quindi, la conoscenza universale del primo soccorso, affinché chiunque possa essere in grado di metterlo in pratica e di intervenire correttamente in caso di emergenza. Prossime tappe Cosenza e Reggio Calabria (30 settembre), Messina (1 ottobre), Catania (2 ottobre), Palermo (3 ottobre), Olbia (5 ottobre), Genova (6 ottobre), Biella (7 ottobre), Verona (8 ottobre), Modena e Bologna (9 ottobre). Divulgazione del mutuo soccorso e sensibilizzazione sociale, insieme all’Amatori Napoli Rugby, trinomio vincente, per percorrere La Mille (e 118) Miglia (del Soccorso) e andare in meta. In sicurezza, naturalmente.

