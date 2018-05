«Amico mio ti salvo io», nuoto di salvamento alla Scandone

Il nuoto di salvamento a Napoli diventa protagonista di inclusione sociale, integrazione e avvicinamento al mondo del lavoro. Trenta studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Napoli (dal primo al quinto scientifico) hanno partecipato alla giornata conclusiva del Progetto scolastico “Amico mio ti salvo io”, dedicato alla teoria e alla pratica della disciplina sportiva del nuoto e del nuoto di salvamento in particolare, che si è svolta alla piscina Scandone di Napoli, in collaborazione con il Team La Gazzella e con i ragazzi del corso agonistico del club dell’istruttrice Genny Gallinaro. Dopo tre mesi di lavoro e trenta ore di lezioni pratiche, il progetto ha formato i ragazzi alla pratica del nuoto di salvamento e dal 2019 le ore di formazione passeranno a sessanta. Nell’ambito del programma ci sono state giornate particolari e indimenticabili, come l’incontro con il campione del mondo il sudafricano Ciad Le Clos che ha firmato autografi e fatto foto con i ragazzi del progetto e de La Gazzella. All’appuntamento conclusivo hanno partecipato la responsabile dei progetti Pon – Fse (Fondi Strutturali Europei) del Galilei, la professoressa Michelina Maddalena Ciotta e il tutor di “Amico mio ti salvo io”, la professoressa Maria Francesca Caniello, insieme con lo staff tecnico del Team Gazzella che si è aggiudicato il bando pubblico per il progetto. Alla giornata conclusiva hanno partecipato anche i bambini e i ragazzi dei corsi settimanali della Gazzella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA