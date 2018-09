Ancora una medaglia per Iapicco, terzo agli Assoluti 10km su strada

di Giuliano Pisciotta

Pasquale Iapicco porta nell'Agro Nocerino Sarnese l'ennesima medaglia di prestigio. L'atleta di Nocera Inferiore ha infatti conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di 10 km su strada, disputati ad Alberobello in Puglia. Iapicco si è ben destreggiato sul divertente tracciato disegnato dagli organizzatori Fidal, ricco di saliscendi che hanno fatto emergere le qualità dei partecipanti.



L'atleta nocerino è salito sul terzo gradino del podio nella categoria SM50 col tempo di 34.24 - a soli 12 secondi dal secondo posto - alle spalle dei “naturalizzati” Said Boudalia e Mohamed Errami: per il vincitore, il tempo di 31.40 vale la miglior prestazione italiana di categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA