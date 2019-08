di Diego Scarpitti

La Canottieri Napoli riparte da Christian Andrè. Per una bandiera che si ammaina (Paolo Zizza), si innalza un altro vessillo giallorosso. Un ritorno a casa, in quel Molosiglio che già l’ha visto indossare la calottina e i galloni da capitano. «Ho trascorso anni indimenticabili alla Canottieri, dalla quale, in realtà, non mi sono mai staccato. E’ per me motivo di grande orgoglio tornare», dichiara visibilmente soddisfatto la nuova guida tecnica, che ha sottoscritto ufficialmente l’accordo biennale con il Sodalizio che di recente ha compiuto 105 anni. «Certo la strada sarà tutta in salita, ma ci sono gli stimoli giusti per questa affascinante sfida».



Operazione salvezza l’obiettivo nella stagione 2019/2020 tra le mura amiche della piscina Scandone, divenuta un vero gioiello e un palcoscenico europeo, grazie agli interventi di riqualificazione in occasione delle riuscitissime Universiadi 2019. «Proverò a realizzare un’impresa che sulla carta appare molto difficile», afferma fiducioso Andrè, che punterà sullo spirito di gruppo e sull’appartenenza dei suoi giocatori ad un glorioso circolo cittadino. Orgoglio e motivazioni, impegno e senso di responsabilità, testa e cuore. Si punta fortemente sui giovani, condizione necessitata e imprescindibile. Sarà ripristinata anche la Scuola di Pallanuoto, per far crescere il vivaio e plasmare talenti.



Il 47enne Andrè si avvarrà della competenza e della collaborazione di Enzo Massa, che continuerà a mantenere gli incarichi già ricoperti, con il chiaro intento di rafforzare le formazioni under 15 e 17. «Siamo contenti di aver concluso l’accordo con Christian Andrè, che torna nel nostro sodalizio, dopo averne militato per quindici anni, ma che è sempre stato legato ai colori giallorossi. Desidero ringraziare Paolo Zizza per questa lunga militanza con la Canottieri e per le grandi soddisfazioni che ci ha regalato in questi anni. Gli auguro di raccogliere, con la Nazionale o con un altro club, tantissimi successi. Purtroppo la sua permanenza alla guida della nostra formazione non poteva garantire i programmi che ha l'attuale dirigenza della Canottieri per il futuro». Con tali considerazioni il presidente Achille Ventura, interpretando il pensiero del vice presidente sportivo Marco Gallinoro e del consigliere di settore Luca Piscopo, dà il benvenuto al neo coach, salutando in pratica il precedente allenatore.



Appena incardinato nel suo prestigioso ruolo, Christian Andrè ha concertato con la dirigenza la strategia da intraprendere senza indugio. A fine mese, infatti, inizia la preparazione della squadra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA