di Diego Scarpitti

«Arrivederci alle Universiadi di luglio». Gli autografi da firmare, l’abbraccio con i tifosi napoletani, il «5» scambiato con gli azzurri, il calore tracimante, l’affetto evidente. Dal 2014 selezionatore e coach della Nazionale italiana a 7, Andy Vilk ha sondato l’ambiente in vista dell’appuntamento internazionale all’ombra del Vesuvio. E’ già tutto pronto al Villaggio del Rugby, nell’ex area Nato di Bagnoli, dove, ha annunciato il commissario straordinario dell’ARU, Gianluca Basile, si svolgeranno le gare della palla ovale. «Fantastico. Bellissimo. Non immaginavo un coinvolgimento così da parte delle scuole, dei bambini, delle famiglie, degli addetti ai lavori. Una carica importante per i giocatori in campo», sottolinea entusiasta Vilk. Il clima respirato al Five Nations certamente verrà riproposto tra qualche mese. Utili anche le indicazioni ricevute contro l’Irlanda campione d’Europa, l’Inghilterra vicecampione del mondo, Francia e Germania, compagini di vertice.



«Un bel test e una magnifica occasione per i ragazzi di conoscere e provare questo splendido impianto. Uno spettacolo davvero e si è visto quanto può essere coinvolgente il rugby a 7». Sa di giocare in casa il tecnico della Nazionale italiana. «Non vedo l’ora che arrivi luglio. Parte della squadra frequenta ancora l’università. I ragazzi desiderano partecipare alle Universiadi, grande evento secondo soltanto alle Olimpiadi, che coinvolge tante nazioni e culture diverse. Napoli sarà una città da scoprire. Penso all’interesse che la città potrà suscitare soprattutto tra le delegazioni straniere: ho visto in questi giorni l’allenatore della squadra tedesca bere fino a dieci caffè al giorno». Napoli indosserà l’abito della capitale internazionale dello sport. Soddisfatto anche Orazio Arancio, team manager dell’Italia Seven (nelle foto di Stefania De Rosa). «Siamo felici di promozionare il gioco della palla ovale nel Sud Italia e tenere alto il focus sulla nostra crescita». Dall’11 marzo partiranno i lavori per realizzare la tribuna con una capienza di 3500 posti. «Le Universiadi rappresentano un’occasione irripetibile, per far avvicinare e diffondere il rugby tra le nuove generazioni», l’auspicio di Diego D’Orazio, presidente dell’Amatori Napoli. E’ iniziato il countdown.

