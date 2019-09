Procida concede il bis: è argento ai Mondiali di nuoto paralimpico

di Gaetano D'Onofrio

Angela Procida concede il bis. La giovane atleta stabiese, dopo l’argento di due giorni fa, conquista una preziosissima medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto paralimpico di Londra nel 50 dorso s2. Una gara entusiasmante conclusa con una medaglia che la consegna ormai nella storia dello sport alle falde del Faito. «Sono contatissima – le sue parole all’uscita dalla vasca -, non me l’aspettavo. Sono sempre stata una persona determinata, e come si dice dalle mie parti, ci ho messo la “cazzimma”. È stata la mia prima volta con la Nazionale, spero di vivere ancora tanti sogni con l’Azzurro»

