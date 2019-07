Aquabike all'Idroscalo di Milano, sei podi per il team Thoms Nicoll Fly

Risultati prestigiosi per il team Thoms Nicoll Fly Motor Show nella tappa del campionato italiano di aquabike disputata all’Idroscalo di Milano. Nella categoria F1 Veteran dominio per il team napoletano con Sabato Pontecorvo che ha vinto precedendo il compagno di squadra Richard Ingarra, mentre nella F2 Gaetano Costagliola e Salvatore Babo sono saliti rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio alle spalle di Fabrizio Pepe. In gara, per la prima volta, c’era anche Salvatore Ancora. Anche nel Freestyle sono arrivate soddisfazioni, con il piazzamento di Massimiliano Pomponi ed Anthony Pontecorvo alle spalle del campione del Mondo Roberto Mariani.



«Siamo soddisfatti di come sia andata questa tappa, anche se sappiamo di poter crescere ulteriormente e conquistare risultati sempre di maggior prestigio – spiega Salvatore Babo -. Il nostro è un team nuovo e ambizioso che punta a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di questo sport e già ora sul territorio flegreo siamo molto attivi e riusciamo a coinvolgere tanti ragazzi con le nostre iniziative. Saremo anche presenti con tutto il team, infatti, anche il 18 agosto al Boat Party in programma all’isolotto di San Martino a Monte di Procida».

