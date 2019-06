Aquabike, il campione del mondo Mariani dà spettacolo a Monte di Procida

Non ha deluso le aspettative degli appassionati l’evento di aquabike organizzato domenica a Monte di Procida dal team Fly Motor Show Thoms Nicoll insieme all’ASD Olimpia. Attesissimo il campione del mondo di Freestyle, Roberto Mariani, che ha dominato la sua categoria davanti a Massimiliano Pomponi e Massimiliano Marzoli. Nella classe Spark il napoletano Davide Pontecorvo si è piazzato al secondo posto alle spalle del francese Davide Sola e davanti al siciliano Gianluca Biagianti. Tra gli Esordienti il podio è stato composto da Diego Della Paolera, Mauro Russo ed Anthony Pontecorvo, mentre nella categoria assoluta nazionale ha vinto Sabato Pontecorvo davanti a Gaetano Costagliola e Salvatore Babo, tutti reduci dalle prove mondiali di Olbia della settimana precedente. Le gare di domenica erano state precedute dal motoraduno che, con partenza da Monte di Procida, ha portato tutti i piloti a conoscere le coste delle isole di Procida e Ischia.



«Siamo molto soddisfatti della riuscita di questo evento – hanno spiegato a fine giornata Salvatore Babo e Sabato Pontecorvo, anima dell’iniziativa e piloti del team Fly Motor Show Thoms Nicoll -. Abbiamo ospitato piloti arrivati da Lombardia, Lazio, Sicilia e dall’estero e questo ci rende molto orgogliosi, anche per aver potuto far conoscere loro i nostri splendidi scorci, dalle coste di Monte di Procida alle isole del golfo. La bellezza del nostro sport è anche quella di abbinare al divertimento e all’agonismo la possibilità di scoprire luoghi diversi da una prospettiva insolita e le nostre coste sono ricche di occasioni da questo punto di vista. Speriamo che eventi come questo avvicinino al nostro mondo sempre più ragazzi, anche grazie al lavoro della FIM Campania del presidente Nino Schiano, che anche in quest’occasione ci ha affiancato con la sua esperienza».

