​Parte da Napoli la sfida mondiale nel segno di Hamsik

Sarà un napoletano a rappresentare l’Italia ai Mondiali di aquabike in programma da venerdì 1 a domenica 3 Giugno a Olbia. Stefano De Crescenzo, cinquantenne vomerese, del team Jadea proverà a cavalcare l’onda iridata nella categoria F4 degli “UIM-ABP Aquabike World Campionship 2018 Gran Prix of Sardinia Olbia”.



Forte di un palmares di tutto rispetto (tra l’altro vanta la conquista del titolo tricolore nel campionato italiano del 2007), De Crescenzo ritorna in acqua dopo un periodo di forzata inattività per puntare al podio nella sfida mondiale che si terrà nelle acque della Sardegna. La concorrenza è agguerrita per il numero 17 azzurro (ogni riferimento al capitano del Napoli Marek Hamsik è puramente voluto), considerata la partecipazione di 150 atleti in rappresentanza di 32 Paesi ed i team più forti provengono da Norvegia, Nuova Zelanda e Kuwait. Il campione napoletano sarà in gara nella nuova categoria F4 in sella ad un bolide che sfiora le 60 miglia di velocità. «Si tratta - afferma De Crescenzo - di una sfida dove il fattore umano incide in misura maggiore rispetto alle altre categorie poiché la manovrabilità del mezzo richiede particolari doti di destrezza». In vista dell’appuntamento di Olbia, Stefano De Crescenzo si è allenato tutti i giorni nelle acque antistanti la Spiaggia Romana del Fusaro, dove ha provato e riprovato la delicata fase della partenza.

