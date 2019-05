di Diego Scarpitti

Quattro punti nei due derby ravvicinati, quattro lunghezze di vantaggio sulla Studio Senese Cesport in classifica. Dal suo avvento in panchina, il conducator degli «invicti», Nando Pesci, ha dato una decisa scossa alla Tgroup Arechi (nella foto di Manuel Schembri), sterzata elettrizzante per il rilancio in griglia. Fabio Bencivenga e soci vedono la luce della salvezza, ricacciando lo spettro dei playout. «Scommessa personale che volevo vincere contro tutto e tutti. Tagliato un grande traguardo, importante quanto strameritato», afferma emozionato e soddisfatto il napoletano Mimmo Mattiello. Esperienza al servizio della squadra e marcature pesanti nei momenti topici della stagione. Gol mai banali, come quello all’incrocio contro la Carpisa Yamamay Acquachiara alla piscina Vitale. «Sono contentissimo, perché all’inizio del campionato nessuno avrebbe puntato un euro sulla nostra permanenza in questa categoria. Soltanto noi ci abbiamo creduto fino alla fine, tra mille difficoltà e cambio di allenatore. Abbiamo ripetuto la fase iniziale della preparazione fisica nel corso della stagione regolare, ma, nonostante le avversità e le criticità, siamo stati bravi a non mollare mai».



Esterna la sua gioia il difensore ex posillipino ed ex acquachiarino. Dopo il 10-10 contro la capolista Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, guidata da Andrea Scotti Galletta, il 9-6 (2-1, 4-2, 1-1, 2-2) maturato contro i ragazzi di Mauro Occhiello pone fine alla tribolata annata. «Faccio i complimenti a tutti: società, dirigenti, allenatori, a Bencivenga, che si è calato nuovamente nella mischia dopo tre anni di inattività, ai miei compagni, dal più piccolo al più grande: ognuno di loro ha contribuito in maniera determinante al conseguimento dell’obiettivo».



L'anticipo si è reso necessario, per agevolare i biancazzurri, impegnati nei quarti di finale del campionato under 20 domenica 19 e lunedì 20 maggio nel raggruppamento di Catania. Il club salernitano ha accettato la richiesta formulata dal club presieduto da Franco Porzio. «Partita sempre in controllo. Intensità e coralità, aggressività agonistica e lucidità in ogni fase: abbiamo applicato in vasca, quanto detto negli spogliatoi. Attendiamo ora il risultato tra Cesport e Cus Unime», dichiara il «drago di Curti» Bencivenga. Da registrare le doppiette di Marcello Calì e Giuseppe Gregorio, la tripletta di Lorenzo Briganti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA