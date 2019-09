di Diego Scarpitti

Sotto la guida del campione olimpico Roberto Di Donna sta crescendo decisamente bene. Agli Europei di Bologna Dario Di Martino (Carabinieri) firma l’argento a squadre di pistola libera a 50 metri con Giuseppe Giordano (Esercito) e Alessio Torrachi (Fiamme Gialle). Targata made in Naples i due terzi dell’Italia del tiro a segno. Gli azzurri chiudono a 1634 punti, alle spalle dell'Ucraina (1639) e davanti alla Russia (1621).



«E’ un buon inizio di Europeo. Siamo molto contenti della medaglia a squadre. Ci tenevamo a ben figurare a Bologna. Una medaglia in casa è sempre difficile, vista anche l’esperienza maturata alle Universiadi di luglio. Ero preparato alle criticità di giocare tra le mura amiche», ammette il classe 1995. «Alessio e Giuseppe hanno sparato molto bene.Abbiamo lottato colpo su colpo. C’è, però, un po’ di rammarico per il mancato oro: soltanto per 5 punti non siamo arrivati primi. Al contrario dei campionati italiani, dove avevo completato la gara con 96/100, in Emilia Romagna ho terminato con 86/100. Purtroppo mi è partito un colpaccio, un 6, che ha rovinato l’eventuale festa», spiega Di Martino.Diversa, invece, la situazione nella prova individuale. La competizione è stata vinta dal bulgaro Samuil Donkov (554), secondo posto per il russo Isakov Mikhail (553), terzo per l'ucraino Viktor Bankin (552). Il partenopeo Giordano e Torracchi si sono piazzati rispettivamente in sesta (549) e settima posizione (548), mentre Di Martino al 15esimo posto (537). «Distrazione e qualche errore di troppo. Individualmente ho riscontrato non poca difficoltà nelle due serie finali. Mentalmente stanco e con qualche problema visivo, luce fastidiosa», conclude Di Martino. Prossimi impegni pistola standard a 25 metri e lunedì 23 settembre grosso calibro.

