Diego Scarpitti

Interpreta il ruolo di protagonista Gennaro Pirelli a Coimbra. Statuario e roccioso, il judoka napoletano fa valere la sua forza nella categoria 90 kg all’European Judo Cup. Per l’under 21 azzurro la medaglia d’argento ripaga gli sforzi quotidiani e i sacrifici costanti sulla materassina. Quattro gli incontri disputati nella rassegna continentale: tre vittorie pregevoli e un solo ko dal quale ripartire e fare tesoro per l’avvenire. Vincitore della pool B, Pirelli travolge lo spagnolo Javier Cabello Gomez, straccia il francese Francis Damier, ridimensiona in semifinale l’austriaco Moritz Hoellwart (winner pool A). Superato dal tedesco Luca Fettkoether, Pirelli precede sul podio l’iberico Ilia Kabhuliani.



«Sono felice per la medaglia, peccato per la finale persa contro il teutonico. Nel complesso va bene così. Ringrazio il maestro Salvatore Ferro, che mi ha seguito in gara, e dedico il trionfo alla mia famiglia e alla mia società, il Kodokan Sport Napoli», dichiara soddisfatto il partenopeo Pirelli. Turista per un giorno in Portogallo, l’atleta in judogi riprenderà a breve gli allenamenti in vista della Coppa Europa di Lignano Sabbiadoro.

