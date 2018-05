Da Poggiomarino i campioni del braccio di ferro: boom di medaglie

di Francesco Gravetti

I più bravi braccio di ferro d’Italia abitano a Poggiomarino. Ed hanno rappresentato la Campania all’ultimo campionato nazionale facendo incetta di medaglie. Al “Paradise play center” di Monsano, in provincia di Ancona, si è tenuto infatti il XXIII campionato italiano di braccio di ferro: 155 partecipanti provenienti da ogni parte della nazione. I campani hanno fatto la parte del leone e, tra loro, gli atleti di Poggiomarino si sono fatti valere: il giovanissimo Simone Di Lorenzo ha vinto nella categoria juniores (over 80 chili), Luigi Paciello si è imposto tra i master (over 90 chili) e Michele Corrado ha vinto nella speciale categoria dei disabili, mentre si è fatto valere anche Vincenzo Casillo tra gli esordienti (100 chili). Primo posto anche per Giovanni Architravo nella categoria esordienti (80 chili), proveniente da Torre del Greco. Insomma, una serie di successi che rilanciano ancora una volta il braccio di ferro in Campania, uno sport in crescita: “Stiamo ottenendo ottimi risultati e abbiamo intenzione di proseguire su questa strada, avvicinando i giovani a questa disciplina spettacolare ed entusiasmante”, spiega Luigi Paciello .



