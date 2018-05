di Gianluca Agata

La campionessa paralimpica del getto del peso Assunta Legnante torna all’attività agonistica con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. La lanciatrice azzurra, che proprio oggi ha compiuto 40 anni, ha infatti deciso di tesserarsi con l’ACSI Italia Atletica per rientrare alle gare con la FIDAL dopo una pausa di due anni: l’ultima competizione da tesserata risale al 31 ottobre 2015 quando vinse i Mondiali Paralimpici a Doha. Nata a Frattamaggiore (Napoli) il 14 maggio 1978 (proprio oggi compie 40 anni), la Legnante ha cominciato a mettersi in luce fin da giovanissima vincendo il bronzo agli Europei juniores di Lubiana nel 1997.



Nella sua carriera spicca l’oro ai Campionati Europei Indoor di Birmingham nel 2007 insieme alla vittoria ai Giochi del Mediterraneo del 2001 e gli argenti sempre agli Europei Indoor nel 2002 e ai Giochi del Mediterraneo 2009. Attualmente detiene il record italiano indoor con 19,20 ottenuto a Genova il 16 febbraio 2002.



Assunta ha sofferto fin dalla nascita di un glaucoma agli occhi, che l’ha resa nel 2009 totalmente cieca. Non si è data per vinta, tornando alle gare paralimpiche e conquistando sette medaglie d’oro di cui due alle Paralimpiadi (Londra 2012 e Rio 2016), tre ai Mondiali (Lione 2013, Doha 2015 e Londra 2017) e due agli Europei 2014 di Swansea dove ha trionfato anche nel lancio del disco.



“Sono contenta di tornare alle gare nell’ambito FIDAL - dichiara la Legnante - vestendo la maglia di una delle società più prestigiose dell’atletica italiana. La mia prima gara sarà a Rieti il 26 maggio per la seconda fase del Campionato di Società Assoluto”.



“Siamo veramente orgogliosi di poter annoverare tra le nostre fila - dichiara il presidente del sodalizio capitolino Roberto De Benedittis - una campionessa così importante che ha scritto pagine di storia dell’atletica italiana. Con Assunta ci siamo conosciuti molti anni fa, al Meeting Anna Catalano, e finalmente siamo riusciti a farle indossare la nostra maglia. In questa occasione mi fa piacere farle gli auguri di compleanno ed augurarle il meglio nello sport e nella vita”.

