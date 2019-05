Doping, 10 anni di stop per corruzione al manager Kenya

È stato sospeso per dieci anni dalle sue attività di dirigente sportivo Michael Rotich, manager della squadra di atletica keniana alle Olimpiadi di Rio, accusato di aver avvisato gli atleti dei controlli antidoping in arrivo, dietro pagamento. Le attività di Rotich erano state denunciate nel 2016 da un rapporto pubblicato sul Sunday Times, dove proponeva a dei giornalisti che si facevano passare per agenti degli atleti, di avvisarli in anticipo sui futuri controlli anti doping in cambio di 10mila dollari. Rotich offriva anche i suoi servigi per suggerire scuse credibili per giustificare l'assenza degli atleti ai controlli antidoping. «Il comportamento di Rotich era disonesto e corrotto» afferma in una nota la commissione etica che ha condannato il dirigente sportivo a 10 anni di stop e a 5mila dollari di multa.

