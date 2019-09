Mondiali, domani tocca a Tamberi: «Tortu mi ha regalato adrenalina»

«Quest'anno è stato particolare, pieno di imprevisti e problemini. Non gareggio da tre mesi: la cosa mi dovrebbe buttar giù e invece mi carica da morire». Così Gianmarco Tamberi, atteso domani insieme al compagno Stefano Sottile, alla qualificazione del salto in alto. «Le condizioni fisiche non sono al top - ha ammesso l'azzurro in conferenza stampa - e di conseguenza devo compensare con la componente mentale. Siamo a ottobre ma praticamente per me è l'esordio

stagionale, è un inizio che spero finisca bene. I problemi? Una catena di cose passate in pochi giorni ma tutte nel periodo-gare e non mi hanno permesso di scendere in pedana. Qui a Doha gareggio con me stesso e contro me stesso. Ce l'ho un po' con Filippo Tortu perché non mi ha fatto dormire l'altra notte per l'adrenalina. La sua finale mi ha dato una carica pazzesca, è stato davvero bravo».

