Diamond League, la Semenya vince a Doha gli 800

Caster Semenya ha vinto gli 800 metri sulla pista dell'avveniristico Khalifa Stadium, a Doha, dove in autunno si disputeranno i Mondiali di atletica leggera. La sudafricana si è imposta con il tempo di 1'54»98 (miglior prestazione mondiale dell'anno), confermandosi la più forte. Più forte anche del caso sollevato in questi giorni sulla sentenza storica del Tas di Losanna, secondo la quale le atlete come la Semenya che presentano un livello endogeno di testosterone molto elevato, dovranno sottoporsi a cure ormonali per rientrare nei nuovi parametri della Iaaf. Insieme alla Semenya, la burundese Francine Niyonsaba, altra atleta intersex, e la keniana Margaret Wambui, sul cui conto da tempo girano voci analoghe. Le tre, che ai Giochi di Rio hanno ottenuto rispettivamente l'oro, l'argento e il bronzo, da mercoledì (almeno fino a quando non rientrano nelle soglie indicate) non potranno più gareggiare su queste distanze, visto che la norma in vigore dalla prossima settimana fa riferimento alle gare fra i 400 e il miglio. Nella gara di Doha Francine Niyonsaba ha ottenuto il secondo posto (1'57«75), la statunitense Ajee Wilson (1'58»83) il terzo.

