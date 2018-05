Golden Gala, Tortu da sogno: terzo sui 100 metri dietro Baker

Terzo al traguardo, preceduto solo dal migliore sprinter in circolazione, l'americano Baker, e dal francese Vicaut. Serata da ricordare per Filippo Tortu allo stadio Olimpico in occasione della 38/a edizione del meeting di atletica leggera 'Golden Gala - Pietro Menneà, quarta tappa della Diamond League. «Una gara del genere fa un certo effetto. Gli altri sono partiti fortissimo e io non ho corso nemmeno benissimo tanto che stavo anche per cadere per raggiungerli, ma sono soddisfatto» spiega a caldo il velocista azzurro, osannato dal pubblico prima del via: «Sentire quel boato quando hanno letto il mio nome è stata la cosa più bella del correre stasera a Roma. Non mi aspettavo tutto questo, ci speravo e sta succedendo».



Il crono di Tortu è 10.04, a un centesimo dal 10.03 fatto registrare pochi giorni fa a Savona. Non è il record italiano che tanti speravano di vedere, ma per Filippo è comunque un gran terzo posto, mai ottenuto da uno sprinter italiano in Diamond League, davanti all'altro statunitense Coleman. «Oggi per l'atletica italiana è stata una grande giornata, sia io sia Marcel Jacobs (l'altro azzurro in gara, settimo in 10.19, ndr) abbiamo fatto una gara notevole, dopo Savona abbiamo alzato l'asticella. Si tratta lo stesso di un risultato enorme - aggiunge Tortu - e io sono contento. Abbiamo dato un forte segnale a tutto il movimento, e anche in chiave europea abbiamo dimostrato che venderemo cara la pelle».

