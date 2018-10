Atp Finals, Del Potro rinuncia per il problema alla rotula

Juan Martin Del Potro ha deciso di rinunciare a partecipare alle Atp Finals, in programma a Londra dall'11 al 18 novembre. Le condizioni dell'argentino, numero 4 della classifica mondiale, stanno migliorando dopo la frattura alla rotula destra sofferta nel Masters 1000 di Shanghai cadendo durante il match contro Borna Coric ed è scongiurata l'ipotesi di un intervento chirurgico, però affrettare i tempi per giocare il Masters sarebbe un «rischio importante» e quindi la Torre di Tandil e il suo team hanno preferito la prudenza e optare per un rientro nel tour a inizio 2019.

