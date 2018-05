Dominic Thiem ha vinto il torneo Atp 250 di Lione (terra, montepremi 501.345 euro). L'austriaco, numero 8 del ranking mondiale e prima testa di serie, ha però sofferto per avere ragione del francese Gilles Simon, numero 75 Atp, per 3-6 7-6 (7-1) 6-1.



Il 24enne di Wiener Neustadt si è imposto per la settima volta su nove confronti diretti con il 33enne di Nizza, succedendo nell'albo d'oro all'altro transalpino Jo-Wilfried Tsonga che dodici mesi fa aveva vinto la prima edizione del torneo. Thiem ha messo così in bacheca il decimo trofeo (8 dei quali sul rosso), secondo stagionale dopo quello conquistato a febbraio a Buenos Aires. Restano al contrario 13 i titoli vinti da Simon, in 20 finali, l'ultimo dei quali lo scorso gennaio a Pune superando il sudafricano Kevin Anderson.

